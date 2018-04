Tragico incidente in Umbria, scontro tra un furgone e una bici: ciclista muore sul colpo

Tragedia nella giornata di domenica 22 aprile in Umbria. Un uomo di 69 anni , in sella alla sua bicicletta, ha perso la vita lungo la strada Marattana, nel ternano. Ancora sconosciuta la dinamica di quanto accaduto, nell'incidente sono rimasti coinvolti un piccolo furgone e una bicicletta, ma ad avere la peggio è stato il ciclista 69enne, originario del Nord Italia ma da tempo stabile nella nostra regione. Immediato l'allarme al 118, ma quando i medici sono arrivati sul posto, ogni tentativo per cercare di salvare la vita all'uomo, si è rivelato inutile. Per lui non c'è stato più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per avviare tutti gli accertamenti utili atti a stabilire l'esatta dinamica di questa tragedia.