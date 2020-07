Incidente mortale alle porte di Perugia, motocilista muore nello scontro con un'auto a Ponte della Pietra

Un uomo è morto questa mattina a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle 9 in via Settevalli.

La persona deceduta era alla guida di uno scooter quando, per cause in corso di accertamento, all'altezza dell'intersezione tra via Gabriotti e via delle Piastrelle, a Casenuove di Ponte della Pietra, è avvenuto lo scontro.

Secondo una prima ricostruzione il conducente del motociclo stava superando una vettura, quando si sarebbe scontrato con un altro mezzo, un furgone, che precedeva che stava svoltando sulla sinistra. L'impatto sarebbe stato inevitabile.

Sul posto per i rilievi una pattuglia della Polizia municipale di Perugia e un mezzo del 118, con il personale che ha subito messo in atto tutte le manovre di soccorso e rianimazione, ma l'uomo, un 63enne residente a Marsciano, non ce l'ha fatto ed è statao constatato il decesso.

La strada è rimasta chiusa per oltre un'ora, con il traffico che è stato deviato su altre arterie.