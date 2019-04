Tragedia lungo la strada a Perugia, Stefano muore a 43 anni: lascia tre figli

E' Stefano Cruciani, padre di tre figli, la vittima del tragico incidente a Ponte della Pietra, vicino via Settevalli, a Perugia. Nelle prime ore della mattinata di oggi il 43enne, in sella alla sua moto, per cause ancora in corso di accertamento, è morto nello schianto contro un'auto. Secondo quanto appreso, Stefano lavorava alla Farmacia dell'ospedale di Perugia, lascia tre figli.

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul luogo dell'incidente non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco. La dinamica del tragico schianto è al vaglio della polizia municipale di Perugia.

Il dolore della Julia Spello - Stefano allenava le giovanili della scuola calcio Julia Spello. La squadra si stringe alla famiglia in questo momento di lutto e di dolore. La Julia Spello sta anche valutando la ritirare le squadre giovanili - in segno di lutto - dai tornei che avrebbero dovuto disputare nei prossimi giorni.