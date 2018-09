Drammatico incidente sulla Perugia - Ancona: identificata la vittima, il ferito è ancora grave

Era alla guida del suo furgone quando, lungo la Perugia - Ancona all'altezza di Valfabbrica, è rimasto vittima di un terribile incidente che gli è costato la vita. Si tratta del 61enne Elverio Tiranti, originario della provincia di Macerata, deceduto a seguito di un impatto con un tir avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 settembre, nei pressi della galleria Picchiarelli.

Un incidente devastante: a nulla sono valsi i soccorsi per cercare di strappare alla morte il conducente, la cui identificazione è stata complessa dal momento che non sono stati ritrovati i suoi documenti.

Salvo, ma grave, un 57enne di Civitanova Marche, trasportato in ospedale con il codice di massima urgenza e ricoverato nel reparto di Rianimazione del Santa Maria della Misericordia di Perugia. Per lui la prognosi resta riservata. Al vaglio da parte della polizia stradale la dinamica del tragico incidente che avrebbe coinvolto anche altri due mezzi. Oltre alle forze dell'ordine e al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo sul luogo dell'incidente. Ma cosa è successo in quel tratto di strada tra Valfabbrica e Casacastalda? Saranno i rilievi e le indagini ad accertarlo. Intanto l'Umbria piange la terza vittima stradale in due giorni. Sabato sono morti due motociclisti di 60 e 42 anni. Ieri, ancora, un'altra vita spezzata tragicamente.