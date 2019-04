Tragedia a Pasquetta: schianto in moto a Serravalle di Chienti, muore 60enne

Tragedia lungo la strada nel giorno di Pasquetta. Come riportato dai giornali marchigiani, un 60enne di Foligno è morto all'altezza di Serravalle di Chienti, lungo la ex ss77, intorno alle 16.40. La dinamica del tragico incidente è al vaglio della polizia stradale. All'arrivo, i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'elisoccorso, allertato per trasferite l'uomo ad Ancona, è stato fatto rientrare.