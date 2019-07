Incidente mortale con la moto, addio a Paolo: la compagna ricoverata in Rianimazione

Si chiamava Paolo Cardoni il 55enne rimasto vittima nella tarda serata di martedì 30 luglio di un drammatico incidente che gli è costato la vita. Troppo gravi le ferite riportate dopo lo schianto in sella alla sua motocicletta e per l'uomo, purtroppo, ogni tentativo di salvargli la vita è risultato inutile.

Tragedia in superstrada: muore motociclista, donna in gravissime condizioni

E' accaduto lungo la superstrada Foligno - Civitanova (in direzione Foligno, al Km 0.600): per cause ora al vaglio della polizia stradale, la moto ha sbandato e il 55enne è stato sbalzato in aria. Grave la compagna che viaggiava come passeggera; subito trasportata in ospedale, è ora ricoverata nel reparto di Rianimazione di Foligno, in condizioni serie. Dolore e sconcerto a Todi, dove il 55enne viveva e lavorava.