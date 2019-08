Tragico incidente a Castiglione del Lago, schianto tra una moto e un camion: Luca muore a 37 anni

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 agosto, a Castiglione del Lago. Intorno alle 18.20, per cause ancora in fase di accertamento, una moto si scontrata con un camion.

Luca Giuseppe Prima, 37 anni, residente a Mondavio (provincia di Pesaro) ma originario di Bari, alla guida di una Honda Cbr 600 è morto nello schianto. Inutili, purtroppo i soccorsi. Luca è morto sul colpo. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche la polizia stradale di Castiglione del Lago.

L'incidente si è verificato lungo la strada statale 71 Umbro Casentinese Romagnola, nella zona di Castiglione del Lago. Secondo quanto ricostruito Luca era in viaggio con un amico per una gita al Lago Trasimeno, poi lo schianto fatale contro il cassone di un mezzo di pesante.