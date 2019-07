Tragedia in superstrada: muore motociclista, donna in gravissime condizioni

Tragedia lungo la Foligno-Civitanova: un motociclista è morto in un drammatico incidente. In gravissime condizioni la donna che viaggiava con lui. Per cause ancora in corso di accertamento la moto ha sbandato, sbalzando il 55enne. La donna, di 53 anni, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Foligno. E' in gravissime condizioni.

L'incidente si è verificato vicino Foligno, poco prima dell'innesto con la Flamina, intorno alle 20 di martedì 30 luglio. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Per l'uomo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa per i soccorsi e i rilievi dell'incidente. Dinamica al vaglio delle forze dell'ordine.