Tragico schianto lungo la E45, muore conducente di un'auto: traffico bloccato

Incidente mortale lungo la E45 nel pomeriggio di sabato 3 marzo, a Perugia. Secondo quanto comunicato da Anas " a causa di un incidente avvenuto in corrispondenza del km 76,000 - in direzione di Orte - sulla strada statale 3/bis “Tiberina” (E45), il traffico è provvisoriamente bloccato nel territorio comunale di Perugia. Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell'autovettura ed in seguito al sinistro è deceduto. Il traffico in direzione sud viene deviato in loco; l'uscita consigliata è allo svincolo di Ponte Felcino (al km 78,300)".

Sul posto è presente personale Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine per consentire gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza, in tempi brevi, anche a seguito delle operazioni di pulizia del piano viabile.