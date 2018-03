Perugia, tragedia lungo la E45: incidente spaventoso, donna muore nello schianto

Tragico incidente stradale lungo la E45 nel pomeriggio di sabato 3 marzo all’altezza dell’uscita di Ponte Valleceppi, in direzione Orte. Una donna, secondo una prima ricostruzione dei fatti di età compresa tra i 30 e 40 anni, è morta nell’incidente, sbalzata fuori dall’abitacolo. A chiamare i soccorsi un altro automobilista. L’incidente sarebbe stato autonomo. Sul posto il 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco di Perugia. Per lei non c’è stato nulla da fare. I soccorritori parlano di una scena straziante.