Tragico incidente lungo la E45, furgone contro guard rail: muore conducente

Tragico incidente questa mattina, intorno alle 7.30, lungo la E45 in direzione Terni. Per cause ancora in fase di accertamento un uomo, alla guida di un furgone, è andato a sbattere contro il guard rail. L'impatto, violento, è avvenuto a Todi, all'altezza di Pantalla; non risultano coinvolti altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti il personale medico - sanitario del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Per il conducente del mezzo non c'è stato purtroppo nulla da fare. Tra le ipotesi, anche quella del malore. Chiuso tratto di strada; uscita obbligatoria a Pantalla in direzione Sud. E' il secondo incidente mortale nel giro di 24 ore: ieri sera, lungo la Foligno - Civitanova, un centauro ha perso la vita dopo aver sbandato con la propria moto.

Ulteriori aggiornamenti nel corso della mattinata