Corciano, esce fuori strada: conducente trovato morto all'interno dell'auto

Tragico incidente a Corciano, nei pressi di via Malbe. E' stato ritrovato ormai senza vita il conducente, un anziano di 87 anni, uscito fuori dalla sede stradale per cause ancora in fase di accertamento. La segnalazione è giunta al 118, ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine: giunti sul posto i medici però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo una prima ricostruzione l'incidente non avrebbe coinvolto altri mezzi e potrebbe essere accaduto nelle ore antecedenti al ritrovamento. Accertamenti in corso per ricostruire il drammatico accaduto. L'uomo, G.G. (le sue iniziali), era nato a Roma ma risiedeva a Perugia.