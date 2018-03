Tragico schianto in Umbria: Sauro muore a 41 anni, era papà di tre bambini

Si chiama Sauro Perugini, il 41enne rimasto vittima di un tragico incidente stradale intorno alle 7.30 di questa mattina, nel comune di Città della Pieve. Per l'uomo, originario di Castiglion Fiorentino, a nulla sono valsi i tentativi per cercare di salvargli la vita. La tragedia è accaduta in località Po' Bandino, lungo la statale 71 che conduce a Chiusi.



La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Città della Pieve che stanno cercando di ricostruire il drammatico incidente; da quanto si apprende si tratta di uno scontro frontale contro un'altra auto. Il conducente è stato soccorso dai medici del 118 e trasportato al Santa Maria della Misericordia dove la sua prognosi al momento rimane riservata.



Le indagini dei carabinieri vanno avanti, secondo una prima ricostruzione, le auto coinvolte nell'incidente sarebbero state poste sotto sequestro mentre la salma dell'operaio 41enne e padre di tre bambini, è a disposizione dell'autorità giudiziaria.