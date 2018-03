Tragico schianto, muore papà di 41 anni. E' ancora grave l'altro conducente, ricoverato in Rianimazione

Sono gravi le condizioni dell'uomo di 53 anni, rimasto coinvolto nel tragico incidente stradale in cui ha perso la vita il giovane operaio e padre di tre bambini, Sauro Perugini. Un impatto frontale, quello avvenuto a Città della Pieve in località Po' Bandino, che non ha lasciato purtroppo scampo al papà 41enne di Castiglion Fiorentino. L'altro conducente invece, residente in Umbria, è stato soccorso dal personale medico del 118 e trasportato in codice rosso al nosocomio perugino. Le sue condizioni sono ritenute gravi e attualmente si trova ricoverato in Rianimazione, dove i medici non hanno ancora sciolto la sua prognosi. Intanto proseguono le indagini per fare chiarezza sul drammatico incidente.