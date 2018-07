Muore a vent'anni dopo lo schianto in auto: oggi l'ultimo saluto ad Eleonora. Ora si indaga per omicidio colposo

Stava tornando a casa da una festa. Spensierata, nei suoi vent'anni di età e con tutta la vita davanti, tragicamente spezzata in una calda serata di fine luglio. E' il dramma della giovane Eleonora Polenzani, classe 1998 e originaria di Sansepolcro, vittima dell’incidente stradale avvenuto lungo la provinciale tra Pistrino e Fighille, nel comune di Citerna.E proprio per cercare di far luce sulla tragedia, che la procura di Perugia ha aperto un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di reato di omicidio colposo.

Drammatico incidente, 20enne muore sul colpo: addio alla giovane Eleonora

Intanto alle 15.30 di oggi pomeriggio, nella cattedrale di Sansepolcro, si terranno i funerali della giovane. Una comunità in lutto, quella per la morte di Eleonora, vent’anni ancora da compiere e che lungo la provinciale nella notte di domenica ha perso il controllo della Yaris. Prima è andata a finire contro il guard rail, poi l’auto è uscita di strada. La ragazza alla guida, a quel punto, sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Troppo gravi le ferite riportate. Uscito praticamente illeso invece l’amico che era con lei in auto. Le indagini puntano a ricostruire la dinamica dell'incidente. Oggi, invece, parenti, amici e conoscenti si stringeranno al dolore della famiglia per la perdita di questa giovane ragazza.