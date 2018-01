Tragedia a Ravenna, schianto frontale tra camion: due morti sul colpo, uno è umbro

Uno schianto violentissimo che si è rivelato fatale per due camionisti. Nella notte tra giovedì e venerdì a Ravenna, intorno alle 2.30, all'altezza del chilometro 17 sulla statale Romea - tra la rotonda di Casal Borsetti e Ponte Bellocchio - tre camion si sono scontrati, due in maniera frontale e uno lateralmente.



Il frontale è avvenuto tra un camion con cella frigo che trasportava pesce e procedeva da Venezia in direzione Ravenna, condotto da un 32enne rumeno residente nel veneziano, e un secondo camion che viaggiava in direzione opposta, alla cui guida c'era un 41enne della provincia di Perugia. L'impatto è stato fortissimo e i due conducenti sono morti sul colpo.