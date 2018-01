Tragedia a Ravenna, frontale tra due camion: Matteo muore a 41 anni

Un camionista quarantunenne di Gubbio - Matteo Stirati - è morto a Ravenna, sulla strada Romea, vicino a Casal Borsetti, in un incidente con un altro camion intorno alle 2.30 della notte. L’autotreno del 41enne si è scontrato frontalmente con un furgone carico di pesce guidato da un rumeno di 33 anni residente in provincia di Venezia, anch'egli morto nell’incidente.

Sul posto è intervenuto il 118 con due ambulanze e auto medicalizzata, ma gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso di entrambi i camionisti. Sul luogo dell'incidente anche i Vigili del fuoco di Ravenna con una squadra e la gru, la Polizia stradale, i Carabinieri di Savarna per i rilievi di legge e altre pattuglie che hanno provveduto a chiudere la strada dalla rotonda di Casal Borsetti deviando il traffico verso l'Adriatica, mentre da Ferrara le auto sono state deviate all'altezza di Lido degli Estensi, sempre verso la statale 16.