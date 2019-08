Tragedia lungo la strada, auto contro scooter: un morto e un ferito grave

Tragedia lungo la strada nel pomeriggio di lunedì 26 agosto. Incidente mortale nella frazione di Cerro di Marsciano, lungo la variante, intorno alle 17.15.Per cause ancora in corso di accertamento un'auto e uno scooter si sono scontrati. Il tragico bilancio dell'incidente è di un morto e di un ferito. Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il 118. Inutili, purtroppo, i soccorsi per il conducente dello scooter. Il mezzo a due ruote è stato avvolto dalle fiamme subito dopo l'incidente. Secondo quanto comunicato dall'ufficio stampa dell'Azienda ospedaliera di Perugia il conducente dell'auto è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia.

AGGIORNAMENTO - La vittima sarebbe un giovane del posto ma al momento le generalità non sono state fornite. Il padre della vittima, secondo alcuni testimoni, sarebbe stato colto da un malore quando è venuto a sapere della tragedia. Sul posto la polizia municipale, la Polstrada di Todi e gli uomini dei Vigili del Fuoco.

AGGIORNAMENTO ORE 20.31 - Il centauro che ha perso la vita nello scontro avvenuto nella frazione di Cerro è stato identificato si tratta di Matteo N. nato a Marsciano nel 1980. Il 39enne è morto sul colpo e nulla hanno potuto fare il personale medico del 118. Il giovane era molto conosciuto in città. L'intera comunità di Marsciano è a lutto.

Notizia in aggiornamento