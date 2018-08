Tragedia in autostrada, umbro alla guida si schianta contro un pilone: morto passeggero

Tragedia nella prima mattinata di oggi lungo l'autostrada A1, intorno alle 6.30, vicino all'area di servizio di Badia al Pino, nel comune di Civitella in Valdichiana (Arezzo). Un uomo di 86 anni, romano, è morto nell'incidente. Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che l'auto su cui viaggiava la vittima, condotta da un 55enne di Todi si sia schiantata contro un pilone, per cause ancora in corso di accertamento. L'anziano è stato soccorso dal 118 e dall'elisoccorso Pegaso, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche la polizia stadale e i vigili del fuoco. Traffico in tilt e lunghe code.