Tragedia a Mantignana: muore pedone investito da un'auto, inutili i soccorsi

Tragedia nella serata di oggi, mercoledì 11 dicembre, a Mantignana, nel Comune di Corciano. Un uomo è stato investito da un'auto nei pressi della farmacia del centro abitato della frazione.

L'impatto, purtroppo, non ha lasciato scampo al pedone, che è deceduto nonostante le cure del personale medico sanitario, accorso sul posto. La chiamata alla centrale è avvenuta intorno alle 19. Sulla dinamica di quanto accaduto sono in corso gli accertamenti. Al momento non si conoscono le generalità della vittima. Sul posto è intervenuta anche la Polizia municipale.