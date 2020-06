Incidente mortale a Lacugnano, l'appello dei residenti: "Strada pericolosa, servono subito interventi"

Un appello al Comune di Perugia per chiedere un intervento immediato per la messa in sicurezza di via Lacugnana. La strada che porta a San Sisto dove nella giornata di ieri è morto in un tragico incidente un 30enne perugino. "Questa strada - scrivono i residenti - costruita pochi anni fa, con l’apertura dei grandi centri commerciali è diventata una delle principali arterie di collegamento tra San Sisto, Ellera e Ferro di cavallo".

E ancora: "Lo stato di assoluto abbandono in cui versa - spiegano i residenti di Lacugnano - è certamente fattore di rischio per i cittadini che l’attraversano e per residenti che vi abitano. Per questo chiediamo un’immediato e risolutivo intervento strutturale in grado di porre in sicurezza questa strada e l’intero quartiere".