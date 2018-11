Incidente lungo la Centrale Umbra, auto ribaltata e conducente estratta dalle lamiere

Auto ribaltata e conducente estrattta dalle lamiere dai vigili del fuoco. E' il bilancio dell'incidente (il quinto avvenuto in giornata) accaduto lungo la Centrale Umbra all'altezza di Ospedalicchio, in direzione Perugia. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia stradale a cui ora spetterà il compito - attraverso i rilievi - di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

I vigili del fuoco del distaccamento di Assisi hanno invece provveduto ad estrarre la conducente bloccata dentro l'auto per poi affidarla alle cure del 118. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Da quanto si apprende, un'auto e un mezzo pesante si sarebbero urtati, ma le cause dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine. Già nella mattinata di oggi si sono registrati tamponamenti e incidenti lungo il Raccordo, la E45 e a Valfabbrica. Richiesto l'intervento dei vigili del fuoco anche per uno schianto avvenuto in zona Pila intorno alle 10.30 di questa mattina.