Incidente sul lavoro a Ponte San Giovanni, precipita dal tetto: 48enne gravissimo, è in prognosi riservata

E' in gravissime condizioni. Incidente sul lavoro oggi pomeriggio alle 17 a Ponte San Giovanni. Secondo quanto ricostruito dall'ufficio stampa dell'Azienda ospedaliera di Perugia un operaio di 48 anni, originario della provincia di Roma, è precipitato dal tetto di un capannone che stava riparando.



L'uomo è stato trasportato dal 118 nella sala emergenza del pronto soccorso dell'ospedale di Perugia in codice rosso. Come spiega l'ufficio stampa del Santa Maria della Misericordia "è stato stabilizzato e sottoposto ad accertamenti radiografici dal dottor massimo Siciliani e dagli infermieri professionali Federico Montanari e Mirko Papalini e Nicoletta Pericoli, con la collaborazione del medico rianimatore Giuseppe Pesciaroli".



Il 48enne, spiega ancora la nota, è stato trasferito in Rianimazione per fratture costali multiple e pneumotorace, lacerazioni epatiche e fratture vertebrali e del bacino. Il paziente è prognosi riservata.