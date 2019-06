Travolto da un palo in cemento mentre lavora, è in condizioni gravissime

Incidente in mezzo ai boschi di Pieve Santo Stefano questa mattina alle 11.45. Un uomo, impiegato di una ditta edile, è rimasto ferito mentre si trovava al lavoro insieme ad altri colleghi.

Improvvisamente è stato colpito da un palo di cemento che, per cause ancora da ricostruire, gli è caduto addosso.

Il ferito è un 58enne residente a Magione. Durante l'accaduto ha riportato fratture multiple e il perforamento di un polmone.

Sul posto sono accorsi i saniti del 118 con l'automedica e un'ambulanza. Allertato anche l'elisoccorso Pegaso, il personale Pisll oltre ai carabinieri.

Sarebbero stati i colleghi dell'uomo ad allertare i soccorsi e rimuovere attraverso l'ausilio di una gru il palo da sopra il corpo del 58enne. In questo modo i sanitari lo hanno potuto raggiungere, stabilizzare e trasferire con l'elicottero all'ospedale di Siena in codice rosso.