Incidente sul lavoro, operaio di 44 anni in condizioni gravissime: è in Rianimazione

Incidente sul lavoro nella mattinata di martedì 16 luglio. Secondo quanto riferito dall'ufficio stampa dell'Azienda Ospedaliera di Perugia "un operaio di 44 anni, vittima di un infortunio sul lavoro avvenuto nella zona industriale della frazione di Calzolaro, nel Comune di Umbertide, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Perugia".



L'uomo, spiega ancora la nota, di origine polacca, ma da anni residente nella zona, è stato soccorso dagli operatori del 118 di Umbertide e ora si trova nel reparto di Rianimazione del Santa Maria della Misericordia, dopo che i medici lo hanno sottoposto agli accertamenti per stabilire l'entità del grave trauma da schiacciamento.



Stando alle informazioni raccolte sul posto, dove erano presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, l’uomo sarebbe stato colpito con violenza da un macchinario. Una nota dell’ospedale informa che il referto sottoscritto dal responsabile della radiologia del Pronto Soccorso Dottor Gianfranco Ranciati, fa riferimento ad “grave trauma da schiacciamento del polmone sinistro e conseguenti fratture costali”. Dopo essere stato messo in sicurezza nella sala rossa del Pronto Soccorso, il paziente è stato trasferito in prognosi riservata in Rianimazione.