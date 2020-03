Incidente sul lavoro a Perugia, 29enne operata in ospedale

Grave infortunio sul lavoro a Perugia. Nel pomeriggio di lunedì 2 marzo una 29enne, mentre stava azionando un apparecchio industriale per macinare la carne, ha riportato profonde lesioni alla mano destra. E' successo in un esercizio commerciale di Madonna Alta. L'incidente è ora al vaglio degli ispettori della Usl Umbria 1 e dell'Inail.

La ricostruzione del Santa Maria della Misericordia - L'infortunio sul lavoro, come riferisce l’ospedale, si è verificato in un esercizio commerciale del quartiere di Madonna Alta a Perugia, intorno alle 17,15. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno effettuato i primi soccorsi e trasportato la paziente nella sala urgenza ed emergenza del Pronto Soccorso. Successivamente la donna, di origini straniere, ma da anni residente nel comune di Perugia, è stata trasferita in sala operatoria per un intervento chirurgico eseguito dall’equipe della struttura complessa di Ortopedia diretta dal professor Auro Caraffa. Le condizioni sono stabili e la prognosi è di 40 giorni.