Cantieri della Pian d'Assino: il macchinario aggancia i cavi elettrici, operaio salvato

Paura per un operaio al lavoro nei cantieri lungo la Pian d'Assino, all'altezza di Branca. Intorno alle 7 di lunedì 13 luglio il macchinario usato per rimuovere l'asfalto della strada ha agganciato i cavi della corrente elettrica. Tutto il mezzo è stato percorso dalla tensione. L'uomo, fortunatamente, è rimasto sul seggiolino, isolato dalla corrente elettrica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gubbio che hanno costruito una passerella in legno per portare l'uomo al sicuro.

