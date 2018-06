Incidente in volo, paracadutista finisce sui fili dell'elettrodotto: appeso a 15 metri dal suolo

E' in corso un difficile salvataggio di un paracadutista che è finito sui fili dell'elettrodotto rimanendo impigliato ad oltre 15 metri di altezza. Sul posto oltre alle Forze dell'Ordine, al personale medico del 118, anche una squadra dei Vigili del Fuoco che con una piattaforma sta cercando di mettere in salvezza l'uomo evitando una caduta che sarebbe fatale data l'altezza. Le condizioni del paracadutista non sono state fornite. Il fatto è avvenuto nei pressi dell'aviosuperficie di Terni, dunque sicuramente un lancio sbagliato o una manovra improvvisa ha deviato il tragitto previsto.