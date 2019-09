Gubbio, prima l'incidente e poi l'incendio: motociclista in ospedale

Incidente stradale a Gubbio nella mattinata di venerdì 13 settembre. Nella frazione di Scritto, per cause ancora in corso di accertamento, una moto si è schiantata contro un'auto. Poi il mezzo ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gubbio e i carabinieri. I soccorritori del 118 hanno trasportato il centauro all'ospedale di Branca, dove è stato ricoverato.