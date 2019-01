Due incidenti in trecento metri, schianto tra camion: ferito estratto dalle lamiere

Due incidenti in trecento metri di strada. Mattinata difficile a Gubbio, con il ghiaccio che non perdona. Intorno alle 8 di oggi, a Branca, i vigili del fuoco di Gubbio sono intervenuti a Branca per estrarre dalle lamiere il conducente di un camion. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Branca dal 118.

L'incidente - un tamponamento tra due mezzi pesanti - si è verificato in direzione Perugia. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. Poco prima, sempre a Gubbio, un altro camion è rimasto coinvolto in un secondo incidente, con il rimorchio dell'autoarticolato che si è ribaltato. Necessario l'intervento dell'autogru dei vigili del fuoco.