Tragedia lungo la strada a Gualdo Tadino, l'auto finisce in un fosso: muore 58enne

Tragedia nel pomeriggio di venerdì 29 maggio nel comune di Gualdo Tadino, all'incrocio tra la via Flaminia e la via Eugubina. Un uomo di 58 anni è morto a bordo della sua auto. Il veicolo è finito in un fosso, a lato della strada, rovesciandosi su un fianco. L'ipotesi è che l'uomo al volante abbia avuto malore che ha causato l'incidente. Sul posto i vigli del fuoco di Perugia. Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di rianimarlo.

