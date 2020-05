Furgone contro mezzo da cantiere a Capitan Loreto, code e rallentamenti in superstrada

Un furgone ha urtato un mezzo che stava svolgendo lavori per conto dell'Anas lungo la strada statale 75 “Centrale Umbria”.

L'incidente, per cause in corso di accertamento, è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi e si segnalano rallentamenti e code in direzione Foligno tra gli svincoli di Cannara e Spello. Al momento il transito è consentito sulla corsia di sorpasso.

Un veicolo in transito avrebbe urtato un mezzo d’opera di un’impresa impegnata in attività di sfalcio del verde per conto di Anas.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, il 118, i Vigili del fuoco e il personale Anas.