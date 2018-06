Città di Castello, spaventoso frontale tra due auto: 48enne ricoverato in prognosi riservata

Spaventoso frontale tra due auto a Città di Castello, nella frazione di Lerchi, intorno a mezzogiorno di mercoledì 27 giugno. I due conducenti, rimasti feriti nell'impatto, sono stati trasportati in ospedale. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Ad avere la peggio un uomo di 48 anni, ricoverato in prognosi riservata per una sospetta lesione al fegato. Il quadro clinico è grave e nelle prossime ore potrebbe essere operato. Strada chiusa al traffico per diverse ore.