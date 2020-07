Frontale tra due auto sulla Gubbio-Pian d'Assino, una giovane ferita e ricoverata in ospedale

Frontale tra due autovetture, una Opel Meriva bianca e una Fiat Panda celeste, sulla variante della strada statale 219 all’uscita di Padule di Gubbio.

L’incidente è avvenuto questa mattina. Sul posto i Carabinieri per effettuare i rilievi e i Vigili del fuoco per liberare una ragazza che è rimasta bloccata nell’abitacolo. Il 118 ha soccorso la giovane, lievemente ferita, per poi trasportarla all’ospedale di Branca. Illeso l’altro conducente.

Una delle vetture è rimasta ferma sulla strada, mentre l’altra ha finito la sua corsa contro un cancello al lato dell’arteria.