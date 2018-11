Provoca un incidente e scappa, ma un passante filma tutta la scena: inchiodato e multato

Multa da 296 euro e via 4 punti dalla patente. Ha tentato di scappare dopo un incidente in via Baldaccini, a Foligno, ma grazie alla prontezza di un altro automobilista che ha filmato la scena e alla polizia municipale di Foligno, il conducente è stato inchiodato e infine multato.

L’incidente che ha coinvolto due auto (fortunatamente senza conseguenze fisiche per gli occupanti) sarebbe riconducibile, secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti, ad una mancata precedenza da parte di uno dei due conducenti che si è poi allontanato.

Attraverso le testimonianze dei presente, oltre al fatto che un automobilista in transito aveva ripreso con una telecamera l’auto che si era allontanata, i vigili urbani hanno rintracciato e multato l’automobilista.