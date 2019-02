Spoleto, maxi schianto tra sei auto: ci sono dei feriti, 4 ambulanze sul posto

Maxi incidente nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 14 febbraio a Spoleto. Sei auto coinvolte nello schianto lungo la Flaminia all'altezza dell'Hotel Arca che si è verificato intorno alle 19.30. Quattro le ambulanze intervenute sul posto per soccorrere i feriti. Sul posto anche vigili del fuoco e forze dell'ordine. Traffico in tilt.

AGGIORNAMENTO ORE 21.30 - I feriti sono 4 e stando alle prime cure fornite dai medici del 118 nessuno rischia la vita. Necessitano però dell'intervento del pronto soccorso e non si esclude per alcuni di loro il ricovero in ospedale per le ferite riportate.