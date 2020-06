Incidente in galleria, tre veicoli coinvolti: Flaminia chiusa al traffico

Incidente stradale nel pomeriggio di martedì 9 giugno nella galleria "Colle del Prete" lungo la Flaminia, all'altezza di Nocera Umbra. Tre veicoli coinvolti dello schianto, uno dei quali si è ribaltato. La strada è chiusa e il traffico deviato sulla viabilità secondaria. Per i veicoli in direzione Foligno l’uscita obbligatoria è allo svincolo di Gaifana mentre il traffico in direzione Fano è deviato allo svincolo di Nocera Umbra.

