Tragedia sfiorata per un umbro, volo di 20 metri durante il canyoning: è in prognosi riservata

E' umbro l'escursionista rimasto coinvolto nel pomeriggio di sabato in un brutto incidente in Val Bodengo, in provincia di Sondrio. L'uomo, un 48enne di Terni, è rimasto gravemente ferito dopo un volo di 20 metri mentre stava praticando canyoning; a dare l'allarme sono stati gli amici del 48enne che, nella rovinosa caduta, ha riportato traumi alla testa e agli arti inferiori. Una volta soccorso è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Brescia, dove è ricoverato in prognosi riservata.