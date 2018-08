Incidente, fortunatamente senza feriti, nella mattinata di oggi lungo la E45, all'altezza di Ponte San Giovanni. E il traffico va in tilt. Lunghe code e disagi per accedere al Raccordo Perugia-Bettolle. Tutto è nato dallo scontro tra un'auto e un camion - un impatto laterale, senza conseguenze per i conducenti - lungo la E45.