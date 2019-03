Incidente lungo la E45 a Perugia. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 17 per un incidente stradale sulla corsia di immissione della E45 a Balanzano, direzione Roma. Un autotreno, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato. Necessario l'intervento di una gru. Sul posto anche la polizia stradale.