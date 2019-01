Schianto lungo la E45, auto si ribalta: traffico in tilt

Incidente lungo la E45 nella tarda mattinata di oggi, lunedì 7 gennaio, all'altezza di Massa Martana. Un'auto si è ribaltata dopo le 12, in direzione Roma. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e 118. Lunghe file e traffico in tilt. La viabilità è tornata regolare dopo circa un'ora.

Nell'incidente è rimasta coinvolta una donna di 21 anni. Fortunatamente in maniera non grave. Trasportata in codice verde all'ospedale di Pantalla per accertamenti. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale.