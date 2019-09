Incidente lungo la E45 a Collazzone, traffico bloccato

Doppio incidente nella mattinata di lunedì 23 settembre lungo la E45, all'altezza di Collazzone, in direzione Perugia. Il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora per la rimozione dei veicoli incidentati. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 9.45.

Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e personale Anas. Secondo quanto ricostruito e ancora in fase di accertamento, prima si è verificato uno schianto tra due auto, poi un tamponamento a catena. Feriti lievi.