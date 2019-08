Incidente lungo la E45, auto si ribalta e si schianta contro un'altra auto: donna in ospedale

Schianto lungo la E45 nel pomeriggio di martedì 6 agosto. Un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata all'altezza di Casalina, nel comune di Deruta, e ha impattato contro un'altra auto. Una donna di 63 anni, ferita nell'incidente, è stata trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale di Pantalla in codice giallo. La donna ha riportato diverse fratture e traumi.

Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco. La superstrada in direzione Cesena è stata liberata dopo circa mezz'ora. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.