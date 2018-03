Camion intraversato lungo la E45 per il ghiaccio, traffico sbloccato

Il ghiaccio e il maltempo mandano il traffico ko. Secondo quanto comunicato da Anas "a causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante, lungo la strada statale 3bis “Tiberina”, il traffico è bloccato al km 14,700 in direzione nord, in località Acquasparta, in provincia di Terni. Il mezzo pesante, al momento, è posizionato di traverso lungo la carreggiata".

Sul posto il personale Anas, la polizia stradale e i vigili del fuoco di Terni.

AGGIORNAMENTO: La circolazione del traffico è stata sbloccata e il tir intraversato è stato rimosso dalla carreggiata.