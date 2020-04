Si ustiona in casa, è gravissima: trasferita all'ospedale di Pisa

Grave incidente domestico per una donna di 65 anni, rimasta gravemente ustionata sul cinquanta per cento del corpo. E' accaduto sabato scorso nella zona di Piegaro. Secondo una prima ricostruzione, la donna è rimasta ferita mentre stava effettuando delle pulizie domestiche con l'alcol, ma la dinamica non è ancora chiara.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso, le sue condizioni sono apparse subito critiche e il direttore della clinica di Dermatologia, il professor Luca Stingeni, ha valutato e infine optato il trasferimento della paziente nel centro grandi ustionati dell'ospedale di Pisa. La paziente, come da prassi, è stata anche sottoposta al tampone per il rilevamento del Covid 19, il cui esito è risultato negativo e dopo poche ore la 65enne è stata trasferita nell'ospedale toscano, in prognosi riservata.