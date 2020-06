Corciano, incidente all'uscita del raccordo Perugia-Bettolle: soccorsi in azione

Incidente a Corciano nella mattinata di lunedì 8 giugno. L'impatto tra due auto con tre persone a bordo si è verificato all'uscita del Raccordo Perugia-Bettolle. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia. Due persone trasportate in ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

I due feriti, di 81 e 56 anni, viaggiano nella stessa auto. I due uomini, soccorsi dal 118, sono stati trasportati in codice giallo per diversi traumi e lesioni multiple. Le loro condizioni, spiega l'Azienda ospedaliera di Perugia, non sono gravi.