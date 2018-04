Maxi incidente lungo la Centrale Umbra, schianto tra 4 veicoli: superstrada chiusa al traffico

Schianto lungo la strada statale 75 “Centrale Umbra” nel pomeriggio di giovedì 5 aprile. La strada è temporaneamente chiusa in direzione Perugia tra gli svincoli di Spello e Cannara. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Spello.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto quattro veicoli. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.