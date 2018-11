Scontro tra due auto lungo la Centrale Umbra: un ferito soccorso

E' di due auto coinvolte e di un ferito - fortunatamente non grave - il bilancio dell'incidente accaduto lungo la Centrale Umbra intorno alle sette di questa mattina. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti; da quanto si apprende l'incidente si è verificato tra Foligno e Spoleto e - come detto - una sola persona è rimasta ferita lievemente.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale e l'ambulanza del 118. Lungo il tratto stradale, teatro dell'incidente, il traffico ha subito qualche rallentamento fino alla rimozione dei veicoli.