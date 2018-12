Impatto frontale tra auto, tre feriti: uomo ricoverato in prognosi riservata

Due auto coinvolte e tre persone rimaste ferite, di cui due non in gravi condizioni. E' quando accaduto intorno alla mezzanotte tra venerdì e sabato a Castiglione del Lago, in località Panicarola. Stando a una prima ricostruzione, si tratterebbe di un frontale tra due auto, ma la dinamica dell'accaduto è in fase di accertamento.

Sul posto sono scattati i soccorsi: personale medico - sanitario del 118 e carabinieri, a cui spetterà il compito di ricostruire il sinistro. Uno dei feriti, un uomo di 75 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia e ricoverato nel reparto di Rianimazione del nosocomio perugino in prognosi riservata. Le altre due persone coinvolte, due donne di 56 e 70 anni, sono state rispettivamente trasportate in ospedale in codice verde e giallo. Le loro condizioni non destano preoccupazione.