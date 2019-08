Drammatico incidente con lo scooter, 14enne in Rianimazione

E' ricoverata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia la ragazza di 14 anni vittima di un incidente a Castel Ritaldi. L'adolescente, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dello scooter ed è caduta. Nessun altro mezzo risulta coinvolto nell'incidente.

L'incidente alle porte di Castel Ritaldi si è verificato intorno alle 12 di martedì 6 agosto. Sul posto i carabinieri di Spoleto per i rilievi e il 118 per i soccorsi.

Secondo quanto ricostruito, la 14enne indossava regolarmente il casco, ma nell'incidente ha riportato una gravissima emorragia cerebrale. Ora è a Perugia, dove i medici del Reparto di Rianimazione stanno cercando di salvarla. La prognosi è riservata.